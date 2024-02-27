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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Счетную палату освободили от отчета о докапитализации банков через ОФЗ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла постановление об освобождении Счетной палаты (СП) от необходимости представлять в парламент ежегодный отчет о ходе реализации программы докапитализации банков через ОФЗ. Механизм докапитализации был принят в 2014 году, и СП должна была сначала ежеквартально, потом ежегодно отчитываться перед парламентом.

"Предлагаем отменить пункт нашего решения десятилетней давности, который утратил свою актуальность, сегодня в нем нет смысла, он избыточный, мы предлагаем его отменить", - сказал в ходе выступления в парламенте председатель комитета по контролю Олег Морозов.

Как говорится в документе, норма о том, что СП проводит мониторинг направления использования банками средств субординированных кредитов (займов, депозитов, облигационных займов), выданных банкам по программе докапитализации через ОФЗ, утрачивает силу со дня принятия Госдумой постановления.

Ранее СП должна была ежегодно до 1 апреля направлять депутатам данный отчет, при этом до февраля 2020 года такой отчет направлялся депутатам ежеквартально. Мониторинг должен был вестись до 2034 года.

Также со дня принятия постановления утратила силу норма о том, что Счетная палата в случае обнаружения нарушений использования банками средств субординированных кредитов должна оперативно представлять соответствующую информацию в Госдуму.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в парламент с просьбой снять с контроля вопрос обращалась СП.

Как сообщалось, государство в конце 2014 года выделило 1 трлн рублей (впоследствии сумма сократилась до 838 млрд рублей) в виде ОФЗ на докапитализацию российских банков. Средства кредитным организациям выделялись через АСВ. Госбанки получили деньги в капитал первого уровня, выпустив оплаченные облигациями федерального займа "префы", оставшиеся кредитные организации получили капитал второго уровня в виде субордов.

Госдума Счетная палата
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