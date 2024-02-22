Дума может избавить Счетную палату от отчета о докапитализации банков через ОФЗ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума подготовила проект постановления, по которому Счетная палата (СП) будет освобождена от необходимости представлять в парламент ежегодный отчет о ходе реализации программы докапитализации банков через ОФЗ. Механизм докапитализации был принят в 2014 году и СП должна была сначала ежеквартально, потом ежегодно отчитываться перед парламентом.

Как говорится в проекте постановления, с которым ознакомился "Интерфакс", депутатам предлагается признать утратившим силу норму о том, что СП проводит мониторинг направления использования банками средств субординированных кредитов (займов, депозитов, облигационных займов), выданных банкам по программе докапитализации через ОФЗ. Сейчас СП должна ежегодно до 1 апреля направлять депутатам данный отчет. До февраля 2020 года такой отчет направлялся депутатам ежеквартально. Мониторинг должен был вестись до 2034 года.

Также предлагается признать утратившей силу норму о том, что Счетная палата в случае обнаружения нарушений использования банками средств субординированных кредитов должна оперативно, не дожидаясь 1 апреля, представлять соответствующую информацию в Госдуму.

Документ планируется рассмотреть на заседании Госдумы 27 февраля.

В июне 2022 года вопрос о прекращении мониторинга в ходе пленарного заседания поднял депутат Николай Коломейцев: "А у нас сегодня здесь ходят по Думе и хотят отменить возможности Счетной палаты по контролю за банковским сектором, мы считаем – это недопустимо". "А кто ходит по Думе, уточните, пожалуйста: фамилии, имена, адреса?" - поинтересовался спикер Вячеслав Володин. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в парламент с просьбой снять с контроля вопрос обращалась СП. "Действие этих договоров с правительством, с ЦБ, с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) осуществляется до 2034 года", - напомнил тогда Аксаков. По его словам, комитет рассмотрел этот вопрос внимательно, выслушал представителя Счетной палаты и принял решение отказать в обращении СП, посчитав нецелесообразным снятие надзора.

"Оказывается, обращение было, его рассмотрели и пока, наверное, ненадлежащий уровень приходил - отменили, но я не удивлюсь, если с аналогичным обращением придут более статусные люди и мы все по большей части единогласно примем", - прокомментировал ситуацию депутат Коломейцев. "Комитет рассмотрел и отказал, надо поблагодарить депутатов за принципиальную позицию", - заметил Володин.

Как сообщалось, государство в конце 2014 года выделило 1 трлн рублей (впоследствии сумма сократилась до 838 млрд рублей) в виде ОФЗ на докапитализацию российских банков. Средства кредитным организациям выделялись через АСВ. Госбанки получили деньги в капитал первого уровня, выпустив оплаченные облигациями федерального займа "префы", оставшиеся кредитные организации получили капитал второго уровня в виде субордов.