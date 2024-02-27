Минобороны РФ заявило об уничтожении танка Abrams ВСУ на авдеевском направлении

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что на авдеевском направлении уничтожен танк Abrams вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, потери ВСУ составили "до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30".

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на заседании коллегии военного ведомства, что российские войска, взяв под контроль авдеевский узел обороны ВСУ, улучшают положение на донецком и купянском направлениях.

"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой народной республики", - сказал министр.

Вооруженные силы России в течение минувших суток заняли более выгодные позиции на купянском направлении, улучшили положение на донецком направлении по переднему краю.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области", - сказано в сообщении.

"На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", - заявили в военном ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки уничтожено 69 украинских беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - заявили в министерстве.

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