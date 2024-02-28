Патрушев обсудил с главой МВД Кубы сотрудничество по линии спецслужб

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран по линии спецслужб, финансовой разведки и органов юстиции.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом. Подробно обсуждены дальнейшие планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития нормативной базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Стороны дали высокую оценку текущему тесному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности, политики и экономики. Патрушев отметил, что Россия и Куба солидарны в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций, стремлении совместно продвигаться в деле построения многополярного мира.