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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Патрушев обсудил с главой МВД Кубы сотрудничество по линии спецслужб

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран по линии спецслужб, финансовой разведки и органов юстиции.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом. Подробно обсуждены дальнейшие планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития нормативной базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Стороны дали высокую оценку текущему тесному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности, политики и экономики. Патрушев отметил, что Россия и Куба солидарны в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций, стремлении совместно продвигаться в деле построения многополярного мира.

Совбез РФ Николай Патрушев Куба
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