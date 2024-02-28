Сервисы онлайн-бронирования путешествий в России создали ассоциацию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сервисы онлайн-бронирования отелей и билетов создают Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), которая займется формированием эффективных механизмов взаимодействия основных игроков онлайн-рынка путешествий и поддержкой лучших практик для развития отрасли, сообщает пресс-служба ассоциации. Ассоциация туристических агрегаторов

"Среди задач нового объединения – предложить туристам усовершенствованный сервис и технологические решения и разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов. Кроме того, деятельность АТАГ будет способствовать большей открытости между всеми участниками рынка и обмену лучшими практиками. Эти шаги будут способствовать развитию туристической индустрии в России и поиску эффективных подходов к ее регулированию", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в настоящий момент доля онлайн-продаж билетов, по разным оценкам, составляет больше 50% от общего объема, а 32% бронирований отелей осуществляется через российские туристические агрегаторы, и эти показатели продолжают расти.

В состав ассоциации вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс Путешествия". Новое объединение является некоммерческой организацией, в будущем в нее смогут вступить другие участники отрасли цифрового туризма.