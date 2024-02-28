Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 года обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.

Законопроект № 564179-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас продажа налогоплательщиками из ЕврАзЭС товаров через электронные торговые площадки российским физическим лицам не облагается НДС на территории России.

Поправка в ст. 147 НК (место реализации товаров) говорит о том, что товар, имеющий происхождение из стран ЕврАзЭС, реализуемый на электронной торговой площадке продавцом из этих государств, в момент получения его покупателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, находится на территории России. Дается определение электронной торговой площадки - это сайт в интернете, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.

Если продажи построены на основе договоров комиссии, поручения, агентских договоров, или иных аналогичных соглашений с иностранными продавцами, зарубежные или российские посредники признаются в целях настоящей главы налоговыми агентами. Они обязаны исчислить и уплатить соответствующую сумму налога. В случае отсутствия таких договоров продавцы из стран ЕврАзЭС уплачивают налог сами, через личный кабинет налогоплательщика. Поправки в правила ведения личного кабинета налогоплательщика также прописаны в законопроекте.

Налоговая база определяется по фактической цене товаров в рублях по курсу Банка России на последний день налогового периода, в котором поступила оплата. Если товар возвращают или покупатель отказывается от него, сумма уплаченного налога может быть использована для уменьшения его суммы в будущем. Платеж в бюджет производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая база определяется как стоимость товаров с учетом НДС исчисленная исходя из фактических цен их реализации. В законопроекте уточняется, что сумма налога равна 16,67% или 9,09% от процентной доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка НДС в размере 20% и льготные ставки в размере 10% от стоимости.

"Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать систему администрирования НДС, устранить неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 июля 2024 г. При этом закон будет распространяться на индивидуальных предпринимателей из стран ЕврАзЭС с 1 января 2025 г. за исключением ИП, которые работают через посредников на основании договоров комиссии.

ЕврАзЭС ЕАЭС НДС Госдума Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Профильные ведомства РФ рассмотрят просьбу Приднестровья о защите региона

Шойгу поручил перенести большинство поставок в войска со II полугодия на первое

МИД РФ назвал спекуляцией заявления о планах аннексии Приднестровья Россией

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Глава "Росатома" рассказал об обсуждении с рядом компаний строительства малых АЭС

Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

ФСБ сообщила об аресте агента украинской военной разведки в Крыму

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });