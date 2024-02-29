Минэкономразвития ждет предложений бизнеса о допгарантиях прав собственности

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития готово рассмотреть предложения бизнеса по изменению законов в части дополнительных гарантий прав добросовестных приобретателей имущества, заявил через пресс-службу первый замглавы ведомства Илья Торосов. Так он прокомментировал слова президента о гарантиях неприкосновенности собственности и активов.

"Право добросовестного собственника имущества незыблемо. Это основа стабильного гражданского оборота. Тем более, когда речь идет об активах, которые неоднократно передавались от одного собственника другому. Мы готовы рассматривать предложения бизнеса для внесения изменений в законодательство, чтобы обеспечить дополнительные гарантии права собственности добросовестных приобретателей имущества" - сказал Торосов.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал бизнес инвестировать в России и отметил, что "абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях".

"И бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вложения сюда и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны, безусловно, и мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого", - сказал президент.

"Я всегда говорил и скажу еще раз: никому - ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов - не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды - и сейчас я говорю именно о них - помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям. В этом призвание власти - помогать", - заявил Путин.

Ранее в феврале Российский союз промышленников и предпринимателей предложил доработать законодательство в части защиты прав добросовестных приобретателей приватизационного имущества. Предложение прозвучало на фоне участившихся случаев пересмотра сделок по инициативе Генпрокуратуры.

Глава РСПП Александр Шохин предложил применять двойную реституцию при пересмотре приватизационных сделок, объяснив, что имеет в виду "право государства обратить в казну ту или иную собственность и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат". В качестве одного из источников выплат он назвал средства от перепродажи изъятого имущества. Шохин также высказал мнение, что добросовестному приобретателю можно предоставить приоритет на покупку актива при повторной продаже. Кроме того, РСПП считает неочевидным вопрос о критериях добросовестности и выступает за их конкретизацию в законодательстве.

28 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал журналистам, что Минфин вместе с научным сообществом прорабатывает механизм пересмотра сделок приватизации, проведенных с нарушением закона, основная задача в рамках этой работы - возложить нагрузку по возмещению ущерба на нарушителей и обеспечить сохранение прав добросовестных приобретателей активов.

"Никто не ставит под сомнение, что, когда проходила приватизация, там сделки часто проходили незаконно. И здесь, естественно, восстанавливать законность - обязанность прокуратуры и других органов. Вопрос, конечно, возникает только с теми, кто является добросовестными приобретателями, особенно если речь идет о публичной компании, где там десять раз уже (сменился собственник - ИФ), - сказал Моисеев. - Ответа готового, который можно сейчас озвучить, у меня нет".

По его словам, Минфин запустил с участием научного сообщества "глубоко философскую работу", "связанную со способами, которые позволят обеспечить возмещение ущерба теми, кто этот ущерб нанес".

При этом критерии добросовестности приобретателя, по словам Моисеева, у Минфина вопросов не вызывают, так как в российском праве уже существует судебно-юридическая практика установления добросовестности участников сделок.

Что касается источников возмещения ущерба при деприватизации, то, по мнению замминистра, им не должно выступать государство ("почему государство, которому был нанесен ущерб в начале, должно этот ущерб еще увеличить для себя тем, что оно возместит?"), а также средства от повторной продажи деприватизированных активов ("такой вопрос не стоит на повестке").