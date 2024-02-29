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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Дума до 6 марта соберет инициативы от депутатов для реализации послания Путина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по реализации послания президента РФ Федеральному собранию в течение недели соберет предложения от парламентариев, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"До 6 марта мы также ждем предложений от фракций, комитетов и комиссий. После того, как мы получим и проанализируем все поступившие предложения, соберется рабочая группа и утвердит соответствующий план", - сказал Жуков журналистам в четверг.

Он отметил, что рабочая группа уже приступила к работе над предложениями по законодательному обеспечению реализации послания президента РФ.

Александр Жуков Госдума Федеральное собрание Владимир Путин
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