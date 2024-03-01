ОАЭ, Египет и Таиланд оказались в топе направлений на мартовские праздники

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Продажи туров в РФ на праздничные выходные, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта, выросли в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные туроператоры.

"Продажи туров c захватом 8 марта выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан, в первую очередь, с открытием и увеличением количества прямых рейсов в новые страны. Помимо лидеров массового туризма, россиянам стали интересны Оман, Танзания, Китай, Вьетнам, Мексика и Япония. Также растут продажи туров в страны СНГ и Европу, в частности Италию и Францию", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, в топе спроса на мартовские выходные - ОАЭ, Россия, Турция, Таиланд и Шри-Ланка.

"Популярность отдыха в России растет, короткие путешествия по стране на 8 марта поднялись с четвертого места в прошлом году на второе место. Среди самых востребованных направлений - курорты Краснодарского края, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Байкал и Северный Кавказ. Среди продолжительных туров с захватом 8 марта популярен отдых в здравницах Кавминвод", - уточнили в "Интуристе".

В Space Travel сообщили о росте спроса на туры, приуроченные к Международному женскому дню, на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе спроса - поездки в ОАЭ и сити-туры в Стамбул.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора FUN&SUN фиксируют рост спроса на туры в праздничные выходные на 10% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных зарубежных направлений - Египет, ОАЭ и Таиланд.

"Путешествия за границу продаются с захватом праздничных дат, а вот короткие поездки только на длинные выходные востребованы по России и Грузии. Внутри страны пользуются спросом туры в Краснодарский край, горнолыжные туры в Шерегеш, поездки на Байкал, в Москву и Кавминводы", - добавили в компании.

Как отметили в Anex, самыми популярными направлениями на мартовские праздники стали Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ. Для поездок по России туристы выбирают Краснодарский край, Ленинградскую область и Калининград.

По данным онлайн-сервиса по бронированию туров Travelata.ru, среди зарубежных направлений на 8 марта лидирует Египет.

"Самым популярным направлением на мартовские праздники стал Египет, его доля составляет 24% от общего объема продаж. Средний чек на забронированный тур составил 167 тыс., что на 18% больше, чем годом ранее. На втором месте ОАЭ (19%) со средней ценой в 213 тыс. рублей. На третьем - Таиланд с долей в 18% и самым высоким в топ-3 средним чеком. По сравнению с прошлым годом он вырос на 16% - с 209 до 242 тыс. рублей год к году", - приводит данные сервиса Российский союз туриндустрии (РСТ).

В Travelata.ru доля бронирований отечественных курортов на 8 марта составляет 14%, это четвертая строчка рейтинга. Средний чек увеличился за год на 30% - с 48 тыс. до 62 тыс. рублей. На пятом месте - Турция (10%). Средняя цена поездки в эту страну - на 53%, с 91 тыс. рублей до 139 тыс.

Как отметили в компании, спрос на мартовские праздники в этом году чуть ниже, чем в прошлом.