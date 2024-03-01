Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу днем в своем телеграм-канале сообщил о том, что в городе объявили воздушную тревогу.

Он также заявил о работе ПВО. "Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал глава Севастополя.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

В предыдущий раз тревога объявлялась в Севастополе вечером 25 февраля.