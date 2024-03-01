Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановлен в пятницу днем после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта чуть больше часа.

Одновременно с закрытием моста в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая продлилась час. Губернатор города также сообщал о работе ПВО по воздушным целям.