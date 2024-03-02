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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Группа СКР подверглась атаке беспилотника в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников в приграничной зоне Брянской области, в результате которой пострадали участники следственной группы СК России.

"2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВСУ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Экстренные и аварийные службы работают на месте.

Александр Богомаз Брянская область СКР
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