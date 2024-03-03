Мальчик утонул в бассейне в Башкирии
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Районная прокуратура проверяет обстоятельства гибели мальчика в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Трагедия произошла накануне с пятилетним ребенком в аквазоне физкультурно-оздоровительного комплекса.
"По предварительным данным, вечером 2 марта мальчик вместе с мамой и еще тремя детьми пришел в бассейн. Спустя некоторое время ребенок 2018 года рождения был обнаружен в воде без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося, проверяет исполнение законодательства о несовершеннолетних.