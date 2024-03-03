Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Мальчик утонул в бассейне в Башкирии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Районная прокуратура проверяет обстоятельства гибели мальчика в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла накануне с пятилетним ребенком в аквазоне физкультурно-оздоровительного комплекса.

"По предварительным данным, вечером 2 марта мальчик вместе с мамой и еще тремя детьми пришел в бассейн. Спустя некоторое время ребенок 2018 года рождения был обнаружен в воде без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося, проверяет исполнение законодательства о несовершеннолетних.

Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии

Что произошло за день: суббота, 2 марта

ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });