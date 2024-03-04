Иск о передаче РФ Ивановского завода тяжелого станкостроения отложен до 27 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ивановской области отложил на 27 марта судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры об истребовании у нынешних собственников в пользу государства акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", говорится в материалах суда.

Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

В начале февраля Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и наложении ареста на акции завода, а также акции и доли других компаний, подконтрольных Владимиру и Михаилу Бажановым. Суть претензий не поясняется.

В частности, Генпрокуратура просит истребовать у Бажановых, а также у принадлежащих им АО "ИЗТС", ООО "Техинвест", ООО "Инвестпроект", которые занимаются арендой и управлением имуществом, в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения и АО "ИЗТС". Кроме того, Генпрокуратура просит изъять у Ларисы Арбузниковой (гендиректор завода тяжелого станкостроения - ИФ) и АО "ИЗТС" принадлежащие им 100% долей в уставном капитале ООО "Станки и инструмент".

Все акции после изъятия предлагается направить на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об обеспечительных мерах и арестовал движимое и недвижимое имущество Ивановского завода тяжелого станкостроения, ООО "Станки и инструмент", а также акции завода станкостроения и АО "ИЗТС". Кроме того, арест наложен на 100% долей в уставном капитале "Станки и инструмент".

Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, ранее был одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков и входил в число системообразующих предприятий России. В 2008 году на заводе произошел сильный пожар, после чего у предприятия начались финансовые трудности. В 2014 году ООО "Стан" (входит в холдинг "Стан", одну из крупнейших российских интегрированных компаний в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, находится под контролем дочерней структуры ГК "Ростех" - ООО "РТ-Капитал") приобрело два корпуса завода. В результате на предприятии было образовано два юридических лица: ООО "ИСЗ", входящее в "Стан", и ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения".

В 2019 году на заводе произошел новый пожар, в результате которого выгорел еще один из цехов.

В настоящее время, согласно материалам суда, Ивановский завод тяжелого станкостроения принадлежит Бажановым частично напрямую, а частично через подконтрольные им "Инвестпроект" и "Техинвест".

Выручка предприятия в 2022 году составила 1,67 млн рублей, чистая прибыль - 1,9 млн рублей. Финпоказатели за 2023 год предприятие пока не раскрывало.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу государства взысканы акции АО "Рольф", АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич" и ряда других компаний.