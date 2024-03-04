Минэкономразвития предложило снизить штрафы отелям за нарушения при регистрации

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект о значительном сокращении штрафов отельерам за нарушение сроков информирования о гостях, в случае первого нарушения последует предупреждение.

"Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту пребывания, но не более, чем на десять дней, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет предупреждение", - говорится в тексте законопроекта.

За повторное нарушение предлагается назначать административный штраф в 10 тысяч рублей.

"Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина России по месту пребывания более, чем на десять дней, а равно их непредставление, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 25 тысяч рублей", - отмечается в законопроекте.

Аналогичную ответственность предлагается установить за нарушение сроков предоставления в орган миграционного учета уведомления о прибытии и убытии иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сейчас, если несвоевременно поставить или снять с учета иностранного гражданина, должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 400 до 500 тысяч рублей. За нарушение правил регистрации гражданина России предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 250 до 750 тысяч рублей. В Москве и Петербурге размер штрафа составит для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 800 тысяч рублей.