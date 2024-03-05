Россиянки чаще всего ассоциируют себя с Золушкой и Скарлетт О’Хара

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Аналитики онлайн-кинотеатра KION в преддверии 8 марта выясняли, с какими героинями фильмов, сериалов, мультфильмов и книг россиянки чаще всего себя ассоциируют, и какие качества в них ценят.

В возрастной категории от 18 до 24 лет самой популярной героиней стала Белла Свон из серии книг и фильмов "Сумерки".

Помимо этого, респондентки называли Эльзу из мультфильма "Холодное сердце", Золушку, Гермиону Грейнджер из книг и фильмов о Гарри Поттере, а также Харли Квинн из фильма "Отряд самоубийц". Опрошенные признались, что им нравится в выбранных героинях внешность, смелость и доброта – эти качества выбирали более 60% опрошенных.

В категории от 25 до 34 лет самой популярной героиней, с которой ассоциируют себя россиянки, стала Золушка.

Также назыввались Гермиона Грейнджер из фильмов и книг о Гарри Поттере, Элизабет Беннет из книги и фильма "Гордость и предубеждение", Роза из фильма "Титаник" и Эльза из мультфильма "Холодное сердце". Более 70% опрошенных рассказали, что им нравится в этих героинях смелость, доброта, ум и интеллект.

Респондентки в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего выбирали Скарлетт О'Хару. Также называли Золушку, Катерину из "Москва слезам не верит", Тосю из фильма "Девчата" и Настеньку из фильма "Морозко". Более 70% опрошенных в этой возрастной категории в выбранных героиней чаще всего ценят смелость, целеустремленность, ум и интеллект.

Женщины в возрасте от 45 лет назвали Катерину из "Москва слезам не верит", Скарлетт О"Хара, Золушку, Настеньку из фильма "Морозко" и Маргариту из "Мастера и Маргариты". Больше всего россиянки в возрасте от 45 выбирали этих героинь за целеустремленность, ум и интеллект, и доброту – эти качества назвали более 60% опрошенных.