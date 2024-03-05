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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Открытое горение на месте ЧП в Белгородской области ликвидировано

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ГУ МЧС по Белгородской области сообщило о ликвидации открытого горения на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском городском округе, где после взрыва был зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. По его данным, никто не пострадал.

Со своей стороны ГУ МЧС по региону сообщало, что на объекте поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет.

На каком объекте произошел пожар, в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" не уточнили.

Вячеслав Гладков МЧС Белгородская область
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