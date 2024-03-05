"Росатом" к концу года примет инвестрешение о строительстве станции по выпуску водорода

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует к концу 2024 года принять инвестиционное решение о строительстве атомной энерготехнологической станции (АЭТС) по выпуску водорода, заявил в Совете Федерации вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин.

"Это флагман всей нашей технологической программы. Работа идет не первый год. На текущий момент разработан технический проект реакторной установки. На 2024 год запланирована разработка материалов обоснования инвестиций. К концу текущего года мы планируем принять инвестиционное решение и запустить проект в реализацию", - сказал он.

АЭТС будет состоять из четырех энергоблоков производительностью 153 тысячи т водорода в год на один энергоблок. Ввод станции в эксплуатацию планируется поэтапно до 2035 года, говорится в презентации Москвина.

"Технология производства предполагает применение природного газа", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в качестве потенциальной площадки размещения АЭТС "Росатом" рассматривает Татарстан.