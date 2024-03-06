Система ПВО уничтожила украинский БПЛА над Воронежской областью

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотника над территорией региона.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа", - написал глава региона в своем-телеграм-канале в среду.

Он отметил, что, по предварительным данным, последствий на земле нет.

Также о перехваченном беспилотнике над территорией Воронежской области сообщило Минобороны. Там уточнили, что инцидент произошел около 7 утра.