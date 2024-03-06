Крупный пожар произошел в промзоне в Великом Новгороде

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар в промзоне площадью около 1,7 тыс. кв. м ликвидируют в Великом Новгороде, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Сведения о возгорании на улице Нехинской поступили около 8:16. Предварительно, пожар произошел на одном из деревообрабатывающих предприятий", - сказал собеседник агентства. По его данным, возгорание уже локализовано.

Пострадал один человек, он госпитализирован, отметили в пресс-службе главка МЧС.

Причина пожара устанавливается.