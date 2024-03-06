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Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ

Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Соглашения о сдерживании роста цен на продовольственные товары заключены в 34 регионах РФ. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

Заключение соглашений с хозсубъектами о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах по ограничению торговых наценок на социально значимые продовольственные товары предусмотрено постановлением правительства №662 ("О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены" от 26 апреля 2023 года).

"Сейчас такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2,2 тыс. производителей и продавцов", - сказал Шаскольский.

Глава ФАС также сообщил, что за 2023 год и истекший период 2024 года было возбуждено 19 дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынках оптовой реализации сахара и молочной продукции, мяса кур, выдано 25 предупреждений и предостережений в связи с публичными высказываниями о повышении цен на отдельные товары.

Говоря о контроле за предоставлением аграриям субсидий из бюджета, Шаскольский заявил, что в 2023 году было проанализировано 417 нормативно-правовых актов регионов, которые регламентируют этот вопрос. "Органам власти субъектов выданы предупреждения, которые исполнены. Такая работа способствует расширению круга получателей субсидий и увеличению производства сельхозпродукции", - считает глава ФАС.

ФАС Максим Шаскольский
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