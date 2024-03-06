Минобороны РФ заявило об ударах по авиатехнике ВСУ в двух областях

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли удары по украинским аэродромам Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили авиатехнику и боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили 135 украинских беспилотников в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области. Также сбита управляемая авиабомба AASM Hammer производства Франции, сообщает министерство обороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции, говорится в сводке.

По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронированных машин, 1 234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 309 орудий полевой артиллерии и миномётов, 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

По направлениям

Российские военные улучшили тактическое положение на купянском и южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) и Свердловка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили: до 165 военнослужащих, танк, три автомобиля, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

По их данным, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа (ДНР) отражены две контратаки ВСУ, потери армии Украины составили: до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также три склада боеприпасов.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, за сутки на авдеевском направлении ВСУ потеряли "до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей".

В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном направлении поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119, боевая машина РСЗО HIMARS, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.