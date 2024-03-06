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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Военные РФ сообщили о ракетном ударе по ангару с морскими дронами ВСУ в Одессе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в среду нанесли удар по ангару в Одессе, где готовили безэкипажные катера ВСУ.

"Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины", - заявили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Объект поражен", - отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о взрыве и сиренах в Одессе в то время, когда в этом городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Одесса Украина Владимир Зеленский
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