Путин назвал главной несправедливостью мира отсутствие равных условий для людей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Весь мир должен стремиться к тому, чтобы люди из разных стран мира росли и развивались в равных условиях, а также раскрывали свои таланты, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы все равны с момента нашего рождения...Вопрос, растем ли мы и развиваемся ли в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства", - сказал он, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи.

"То, что я точно знаю, мы все должны стремиться к этому. Даже сам факт того, что мы будем к этому стремиться, сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, сбалансированным и более безопасным", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что важно стремиться к тому, чтобы люди были в равных условиях и могли раскрывать свои таланты на пользу всему человечеству.

"Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности. Нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было", - заявил Путин.