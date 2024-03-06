Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Путин назвал главной несправедливостью мира отсутствие равных условий для людей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Весь мир должен стремиться к тому, чтобы люди из разных стран мира росли и развивались в равных условиях, а также раскрывали свои таланты, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы все равны с момента нашего рождения...Вопрос, растем ли мы и развиваемся ли в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства", - сказал он, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи.

"То, что я точно знаю, мы все должны стремиться к этому. Даже сам факт того, что мы будем к этому стремиться, сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, сбалансированным и более безопасным", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что важно стремиться к тому, чтобы люди были в равных условиях и могли раскрывать свои таланты на пользу всему человечеству.

"Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности. Нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было", - заявил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Что произошло за день: среда, 6 марта

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });