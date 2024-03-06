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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Путин заявил, что те, кто совершил удар по Белгороду, будут наказаны

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал военным преступлением недавний удар по Белгороду, заверив, что Россия не оставит в покое те, кто это совершил.

"Обстрел мирных объектов, удар системы залпового огня по площадям, по мирным гражданам - это дословно военное преступление. Мы будем именно так относиться к тому, что произошло", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"И мы не оставим в покое тех, кто это сделал", - добавил глава государства.

Белгород Путин
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