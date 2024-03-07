РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, ограниченное в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка утром в понедельник, восстановлено по обоим путям, заявили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД").

"В ходе восстановительных мероприятий по соседнему пути была установлена страховочная опора, проведены другие специальные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение на перегоне Звезда-Чапаевск было приостановлено утром в понедельник из-за повреждения ж/д моста через реку Чапаевку - на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступила информация об инциденте. Жертв и пострадавших не было.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло. Движение поездов на перегоне было открыто по одному пути к вечеру понедельника.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

Уголовное дело возбуждено по п. "а", ч. 2, ст. 281 УК РФ (диверсия).