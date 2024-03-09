Минобороны РФ заявило об уничтожении в ДНР комплекса С-300 и самолета МиГ-29 ВСУ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что уничтожили в Донецкой народной республике комплекс С-300 ВСУ и сбили самолет МиГ-29.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск (ДНР) и склады ряда подразделений ВСУ.

Минобороны РФ заявило, что в зоне СВО за сутки уничтожены 197 украинских беспилотников, три снаряда системы HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer.