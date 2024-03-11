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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Андрей Булыга назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен заместителем министра обороны России, ответственным за материально-техническое обеспечение войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В министерстве отметили, что ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Булыга будет курировать тыл Вооруженных сил вместо Алексея Кузьменкова.

О назначении Кузьменкова заместителем министра обороны РФ, отвечающим за материально-техническое обеспечение, Минобороны РФ сообщало в апреле 2023 года.

Минобороны РФ Андрей Булыга
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