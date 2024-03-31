Прокуратура фиксирует жалобы участников СВО и их родных на задержку выплат

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что участники специальной военной операции и их родственники обращаются в прокуратуру с вопросами о задержках выплат по ранениям и в связи с присвоением госнаград.

"К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей и близких родственников. Этих сигналов немало", - сказал он в интервью автору программы "Москв‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

По словам генпрокурора, раньше поступали жалобы на недостатки обмундирования, невыплаты денежного довольствия.

"В последнее время поступает много обращений на задержки с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград", - отметил Краснов.

Он заявил, что прокуроры оперативно и жестко реагируют на все обращения и продолжат эту работу.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников СВО, сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.