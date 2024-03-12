В Совбезе предложили усилить уголовную ответственность за преступления в IT-сфере

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Эксперты межведомственной комиссии Совета безопасности России по общественной безопасности обсудили преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Выработаны дополнительные меры по повышению эффективности профилактики, раскрытия и расследования таких преступлений. Предложено усилить уголовную ответственность за криминальные деяния с применением IT-технологий", - сказали в пресс-службе.

Запланированы дополнительные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности администраторов криминальных сетевых ресурсов, а также по блокировке сайтов с запрещенной в России информацией.

"Органам государственной власти рекомендовано повысить защиту государственных информационных систем от неправомерного доступа", - добавили в Совбезе.