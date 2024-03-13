В Подмосковье задержали трех граждан Армении по делу о производстве мефедрона

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Трое граждан Армении задержаны в Подмосковье в рамках дела о производстве и распространении наркотиков, ликвидирована лаборатория по производству запрещённых веществ, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории городского округа Чехов Московской области проведена операция по пресечению деятельности преступной группы, сформированной из числа граждан республики Армения, специализировавшихся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети интернет", - сказали в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что была получена информация о том, что на территории Московской области действует подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков в интересах нескольких нелегальных интернет-магазинов.

"Установлены участники ОПГ, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности. В месте расположения нарколаборатории с поличным задержаны три гражданина республики Армения, изъято наркотическое средство мефедрон массой не менее 86 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", - сообщает ФСБ.

Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (производство наркотических средств в особо крупном размере). "Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщили в ЦОС.