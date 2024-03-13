Росимущество перечислило в бюджет в 2023 году 398 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Росимущество перечислило в федеральный бюджет в 2023 году 398 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 339 млрд рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко на итоговой коллегии.

Он добавил, что плановое задание по перечислениям в бюджет от управления госимуществом в 2023 году было перевыполнено на 1,3%.

В 2022 году Росимущество перечислило в федеральный бюджет 784 млрд рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием составили 753 млрд рублей (разница в дивидендных выплатах объясняется тем фактом, что в 2023 году выплачивались дивиденды за кризисный 2022 год, а в 2022 году - за 2021 год - ИФ).

От приватизации в 2023 году в бюджет поступило 29 млрд рублей (после 8,7 млрд рублей в 2022 году) при плановом задании в 1,8 млрд рублей.

Выступавший на коллегии Росимущества министр финансов Антон Силуанов поставил задачу, чтобы от приватизации в 2024 году поступило в бюджет не менее 100 млрд рублей.