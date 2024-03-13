Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заявило об уничтожении еще одного беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что это произошло около 12:30.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над Белгородской областью двух украинских дронов около 11:00 и одного около 9:30.

По данным ведомства, в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачено и уничтожено 58 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА).