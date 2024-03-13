В Белгородской области сбили очередной беспилотник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в среду днем сбили над Белгородской областью еще один беспилотник, сообщило Минобороны.

Эта попытка атаковать объекты на территории России c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 14:00 по Москве.

Ранее в среду российское военное ведомство сообщало об уничтожении украинских беспилотников над Белгородской областью около 12:30 (один аппарат), 11:00 (два) и одного около 9:30.

В течение минувшей ночи силы ПВО перехватили над территорией региона 11 БПЛА, информировало.