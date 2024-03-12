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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Две сотрудницы мэрии Белгорода госпитализированы после атаки беспилотника

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Состояние одной пострадавшей после атаки беспилотника сотрудницы мэрии тяжелое, другой - средней тяжести, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

"У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У второй женщины - осколочные ранения головы. Состояние - средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение", - написал Демидов в своем телеграм-канале после посещения медучреждений, где размещены раненые.

По его словам, еще двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

"В здании мэрии повреждено 36 окон, пострадали фасад и входная группа. На месте работают все службы. В первую очередь закроем тепловой контур", - сообщил Демидов.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание мэрии Белгорода.

Утром во вторник Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области.

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