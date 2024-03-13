Ухудшение материального положения за последние 2-3 месяца заметили 18% россиян

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Понижение уровня своего дохода за период последних двух-трех месяцев констатируют 18% россиян, при этом у 68% достаток почти не изменился, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Чаще всего на понижение достатка жалуются россияне в возрасте от 31 года до 45 лет и 46-60 лет - по 21% респондентов соответственно.

Среди различных типов населенных пунктов чаще всего говорят об ухудшении своего финансового состояния жители городов с населением от 250 тыс. до миллиона человек (24%), сообщили в ФОМ.

Повышение уровня своего дохода констатируют 13% россиян.

Изменениями своего материального положения за это время среди возрастных категорий чаще всех довольна молодежь 18-30 лет - почти каждый четвертый опрошенный (23%).

Согласно опросу, среди различных типов населенных пунктов чаще всего о повышении своего достатка в этот период говорят москвичи и жители городов с численностью населения от 250 тыс. до миллиона человек - по 16% респондентов соответственно.

Согласно результатам исследования, более двух третей россиян (68%) заявляют, что уровень их достатка за последние два-три месяца практически не изменился, среди возрастных категорий чаще всех так оценивают свое материальное положение граждане РФ старше 60 лет (72%).

Опрос был проведен 23-25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.