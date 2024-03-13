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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Бывшие топ-менеджеры банка "Легион" приговорены к 8,5 и 9 годам колонии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к 9 и 8,5 годам колонии общего режима бывшего заместителя председателя правления банка "Легион" Виктора Брусенцева и бывшего советника председателя правления учреждения Андрея Батищева, сообщила в среду столичная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Брусенцева к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Батищев осужден к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - заявили в прокуратуре.

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Кроме того, фигуранты дела лишены права заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Брусенцев и Батищев осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

"В суде установлено, что в 2014 году соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, выдали заведомо невозвратные кредиты пяти подконтрольным им организациям, похитив таким образом принадлежащие банку денежные средства на общую сумму 184,8 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что гражданский иск представителя потерпевшего - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - на сумму более 184 млн рублей удовлетворен судом в полном объеме.

Москва Тверской суд Легион
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