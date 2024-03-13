В России в 2023 году зарегистрировали почти 550 лекарственных препаратов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В РФ в прошлом году зарегистрировали почти 550 лекарственных препаратов, 160 из них - зарубежного производства, остальные отечественные, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня 555 фармацевтических производителей имеют лицензию, в прошлом году открылось новых восемь фармацевтических производств. Почти 550 лекарственных препаратов в прошлом году было зарегистрировано, из них только 160 - зарубежного производства. 6 млрд упаковок вышло в гражданских оборот, из них 70% - отечественного производства", - сказал Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр сообщил, что в настоящее время почти 50% медицинского оборудования в первичном звене здравоохранения - отечественного производства.

Кроме того, Мурашко заявил, что все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты.

"По итогам нацпроекта в 2023 году все 25 основных показателей достигнуты", - отметил министр.