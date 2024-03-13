Глава МЧС РФ счел перспективной систему оповещения об опасностях через домофон

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков уверен, что домофоны могут стать важной частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Министр отметил, что телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.

"Оповещение через домофон - это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности", - подчеркнул Куренков.

В среду министру в Коврове представили систему "Умный домофон", которая позволяет проинформировать жильцов дома о пожаре, ЧС, ее угрозе через трубку домофона в квартире.