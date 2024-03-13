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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

В белгородском Грайвороне две женщины ранены при попадании снаряда в дом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области был обстрелян Грайворон, пострадали две женщины, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной - травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота - бригадой "скорой" раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей - поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась", - написал он.

Еще один снаряд попал в здание администрации Грайворонского городского округа - там пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без пострадавших. Временно администрация обесточена.

Также выявлены повреждения еще в одном частном домовладении.

На местах работают оперативные службы, продолжается подомовой обход.

Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
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