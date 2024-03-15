В результате обстрела Грайворона погиб участник терробороны

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области обстрелу подвергся город Грайворон, погиб участник территориальной обороны, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, этот человек утром в пятницу "заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой".

"В момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - написал губернатор и назвал случившееся тяжелой утратой для всех жителей области.

Погибший был одним из активных участников терробороны и неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе, отметил Гладков.

В центре Грайворона был прилет в дорожное полотно, продолжил губернатор. Посечены соседние здания торговых площадей. Различные повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля. В городе продолжается подворовый обход.