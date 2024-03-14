Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР, артистка балета и балетмейстер, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила в четверг "Интерфаксу" ее помощница Валентина Бурьянова.

"Она умерла сегодня ночью в клинике Склифосовского", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, решение о прощании и похоронах пока не принято.

Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах - солистка балетной труппы Большого театра. Исполняла характерные танцы в балетах "Лебединое озеро", "Раймонда", "Золушка", "Дон Кихот", "Весна священная" и "Кармен-сюита".

С 1960-х годов Касаткина работала как балетмейстер, ставя спектакли вместе со своим мужем Владимиром Василёвым.

В 1977 году Касаткина стала главным балетмейстером концертного ансамбля "Классический балет", позже ставшим Государственным академическим театром классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.