Рассмотрение иска к рыбопромышленникам ДФО на 359 млрд рублей тоже отложили до 19 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края 19 марта продолжит рассмотрение по существу крупного иска Генпрокуратуры к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Речь идет об иске на 358,7 млрд рублей. Всего Генпрокуратура подала два иска, общие претензии по ним, как сообщалось, составляют 376 млрд рублей. Рассмотрение иска с меньшими требованиями также продолжится 19 марта.

На заседании 14 марта прокуратура заявила уточнения к требованиям, в которых просила исковую сумму распределить пропорционально стоимости активов ответчиков. Ответчики при этом возражали в объявлении перерыва на пять дней, два из которых выходные, поскольку не успеют ознакомиться с требованиями прокуратуры. Однако суд не стал откладывать рассмотрение на более долгий срок.

Среди ответчиков по искам Генпрокуратуры - региональный фонд "Родные острова" (Сахалин) и часть его учредителей - сахалинские ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Среди ответчиков - владельцы и руководители этих компаний. Иск также подан к сахалинскому промышленнику, "крабовому королю" Олегу Кану и членам его семьи. В числе ответчиков также приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", их бывшие и нынешние совладельцы.

Речь идет о признании сделок и договоров недействительными. Так, Генпрокуратура просит признать недействительными договоры о предоставлении квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда "Родные острова" - земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.