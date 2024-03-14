"Единая Россия" подготовит предложения для изменения налоговой политики

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Единая Россия" вместе с профильными ведомствами подготовит предложения по модернизации налоговой системы в стране, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Предложения по модернизации фискальной системы в нашей стране - эта тема будет исключительно резонансная, я имею в виду и справедливое распределение налогового бремени с точки зрения подоходного налога, и с точки зрения корпоративных налогов", - сказал Медведев в четверг на заседании программной комиссии по выполнению послания президента.

По его словам, "здесь нужны эффективные механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей".

Медведев считает, что "это будет более сложная система, но она, естественно, более справедливая, если иметь в виду людей с невысокими доходами".