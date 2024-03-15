Порядка 400 жителей эвакуированы из Грайворонского округа Белгородской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил об эвакуации жителей трех приграничных сел Грайворонского горокруга из-за сложной оперативной обстановки.

"По вчерашней поездке в Грайворонский городской округ. По итогам ночи, около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки при их согласии были вывезены из своих домов с помощью бойцов самообороны и бойцов Министерства обороны", - сообщил глава региона в соцсети в пятницу.

Он отметил, что всем жителям, которые решат переехать, будет оказана помощь.

Ранее Гладков сообщил, что украинских войск на территории региона нет, бой идет за его пределами.

Также по его информации, селу Козинка нанесены серьёзные разрушения. Жители вывезены в безопасное место.

Губернатор также сообщил о двух десятках пострадавших в ходе украинских атак на Белгород, Белгородский район и Грайворонский горокруг.

"Вчера (в четверг) ранения получили 22 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского городского округа. На сегодняшний день в больнице остаются девять человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс четыре человека, которые получили ранения до вчерашнего дня, - итого 13 человек в больнице. Пять из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил глава региона на своей странице в "Вконтакте".