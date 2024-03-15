В Белгороде в результате дневного обстрела погиб сотрудник магазина

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В результате повторного обстрела Белгорода в пятницу погиб один человек и еще двое были ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. (...) По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения (...). Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - написал Гладков в Telegram.

Сославшись на данные медицины катастроф, он добавил, что еще два человека были ранены.

"Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза", - уточнил губернатор.

Оба пострадавших доставлены в областную клиническую больницу.

На территории одного магазина и в корпусе одного промпредприятия в городе после обстрела нашли повреждения. Гладков подчеркнул, что данные о разрушениях уточняются.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях.

"Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 га. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий", - сообщил Гладков.

Минобороны сообщило, что около 13:00 ПВО сбила над Белгородчиной десять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир"). Гладков в 13:00 сообщил об объявлении ракетной опасности, а в 13:45 - о ее отмене.