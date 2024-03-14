Число досрочно проголосовавших на президентских выборах выросло до 2,3 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На президентских выборах досрочно проголосовали уже более 2,3 млн человек, сообщила телеканалу "Россия 24" председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Утром в этот же день она говорила о 2 миллионах досрочно проголосовавших.

"На сей момент это уже более 2,3 млн. Такого у нас никогда не было", - сказала днем глава ЦИК.

Досрочное голосование в 42 регионах страны в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, стартовало 25 февраля и продлится до 14 марта. Основные дни голосования - 15-17 марта.