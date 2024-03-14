Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Число досрочно проголосовавших на президентских выборах выросло до 2,3 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На президентских выборах досрочно проголосовали уже более 2,3 млн человек, сообщила телеканалу "Россия 24" председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Утром в этот же день она говорила о 2 миллионах досрочно проголосовавших.

"На сей момент это уже более 2,3 млн. Такого у нас никогда не было", - сказала днем глава ЦИК.

Досрочное голосование в 42 регионах страны в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, стартовало 25 февраля и продлится до 14 марта. Основные дни голосования - 15-17 марта.

Центризбирком Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

Энергоснабжение частично нарушено в брянском селе после обстрела ВСУ

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });