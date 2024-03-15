Услуги НПФ по формированию долгосрочных сбережений освободят от НДС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки, которые предусматривают, что услуги негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по формированию долгосрочных сбережений граждан освободят от НДС.

Законопроект № 462670-8 рассматривали ко второму чтению на заседании комитета Госдумы по бюджету 15 марта. Речь идет об услугах по ведению договоров долгосрочных сбережений со стороны негосударственных пенсионных фондов. Поправки вносятся в ст. 149 Налогового кодекса (НК). Сейчас от НДС освобождены услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию, оказываемые страховщиками, а также услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Отмена НДС распространяется на операции, совершенные начиная с 1 января 2024 года.

Одобренный ко второму чтению законопроект вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений. Предлагается ввести налоговые вычеты по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; вычеты в сумме уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, формируемых в НПФ; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года, а также в сумме положительного финансового результата, полученного по данному ИИС. Размер вычета - в пределах 400 тысяч рублей в год.

"Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее 10 лет с даты его заключения и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет, в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет", - говорится в пояснительной записке.

В рамках первого чтения законопроект отменял трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение - ценные бумаги стран ЕАЭС. Ко второму чтению данная норма осталась неизменной.