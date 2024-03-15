Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

За недочеты в организации терробороны будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах для должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по организации территориальной обороны. Так в правительстве рассчитывают сделать эту работу более эффективной.

Законопроект № 576873-8 предусматривает включение в КоАП статьи 20.36 "Нарушение требований в области территориальной обороны".

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления либо руководителем организации возложенных на него в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами обязанностей по вопросам подготовки и осуществления мероприятий по территориальной обороне - влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

КоАП Госдума Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах президента

Еще четверо жителей Белгорода ранены при обстреле

Суд 1 апреля начнет рассмотрение иска к бывшим владельцам ЧЭМК на 25,8 млрд рублей

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

В Белгородской области сбили еще пять снарядов РСЗО "Вампир"

Военная операция на Украине

В Белгородской области за два дня ранения получил 31 человек

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });