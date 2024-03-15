За недочеты в организации терробороны будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах для должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по организации территориальной обороны. Так в правительстве рассчитывают сделать эту работу более эффективной.

Законопроект № 576873-8 предусматривает включение в КоАП статьи 20.36 "Нарушение требований в области территориальной обороны".

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления либо руководителем организации возложенных на него в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами обязанностей по вопросам подготовки и осуществления мероприятий по территориальной обороне - влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.