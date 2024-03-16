Почти 63 тысячи россиян досрочно проголосовали на выборах президента за рубежом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В досрочном голосовании на выборах президента России за рубежом приняли участие почти 63 тысячи граждан РФ, сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании в субботу.

"С 1 марта у нас за рубежом шло досрочное голосование. На вчерашний день в 41 стране досрочно проголосовал 62 тысячи 791 избиратель", - сказал Андреев.

По его словам, трехдневное голосование проходит только в трех зарубежных странах, в большинстве государств выборы пройдут только 17 марта.